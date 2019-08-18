2019/08/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 3 فلسطينيين بنيران جنود إسرائيليين شمالي القطاع أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.وكان الجيش الاسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه “مسلحين مشبوهين”.وذكرت مصادر من داخل قطاع غزة أن شخصاً رابعاً نقل إلى المستشفى وصفت

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