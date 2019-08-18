2019/08/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل 63 شخصا، على الأقل، في تفجير كبير استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول.وأسفر الهجوم، الذي وقع مساء السبت، عن إصابة قرابة 200 شخص آخرين.ومن بين ضحايا التفجير نساء وأطفال.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن هذه أكبر حصيلة قتلى لهجوم في أفغانستان منذ شهور.ووقع التفجير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 63 قتيلا في تفجير “انتحاري” استهدف حفل زفاف في كابول وكالة خطوة برس.

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