عمليات البصرة تعتقل عددا من المطلوبين وتصادر اسلحتهم في الهارثة

2019/08/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة بحوزتهم في الهارثة.

وأكد قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال في تصريح قيام قوة مشتركة من الوحدات العاملة في القيادة بحملات دهم وتفتيش في منطقة الهارثة بعد ورود معلومات استخبارية بوجود مطلوبين للقضاء، إذ تمت مطاردتهم وفق مذكرات القاء قبض وحسب مواد جنائية مختلفة.

ووجه نزال بمطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا المتورطين بإثارة النزاعات العشائرية وتجارة السلاح المخدرات وتمت خلال العملية اعتقال عددا من المجرمين والمطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة.

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