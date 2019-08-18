اكتشاف أنواع جديدة من الأسماك في القارة القطبية الجنوبية

2019/08/18 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العالم أندرو ستيوارت أنواعا جديدة وغريبة من الأسماك، خلال تصوير فيلم وثائقي عن الحياة في القارة القطبية الجنوبية، وفق ما ذكر موقع “بوبيولار ميكانيكس”.وكان ستيورات كان مع فريق عمله يصورون فيلما وثائقيا بعنوان “إكسبيديشن أنتاركتيكا”، قبل أن يصادفوا أنواعا غير مسبوقة من الأسماك.أما السمكة التي أثارت إعجابهم، فكان شكلها صغيرا وغريبا في […]

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