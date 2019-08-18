2019/08/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “أمازون” العالمية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت عن نيتها إطلاق برنامج جديد للتبرع بمنتجاتها غير المباعة والمخزنة في المستودعات.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برنامج FBA Donations الجديد الذي ستتبعه الشركة سيمكن شركاءها الموجودين في الولايات المتحدة وبريطانيا من التبرع بالبضائع المخزنة التي لم يتمكنوا من بيعها لصالح هيئات ومنظمات خيرية.وأشارت “أمازون” إلى أن البرنامج الجديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمازون تتبرع بمنتجاتها غير المباعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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