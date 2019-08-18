التربية تحدد مواليد المشمولين في التسجيل للصف الأول إبتدائي

2019/08/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية المواليد الجدد من تولد 2013 فما دون ، و2014، لتسجيلهم فـي الـصـف الأول الإبتدائي. وقالت مديرة التعليم الابتدائي في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجـنـبـي شهـرزاد مصطفى بـتـصـريـح لـه : إن المـديـريـة سجلت المواليد المشمولة بالتعليم الإلزامي في مرحلة الأول ابتدائي لمن بلغ ست سنوات أو خمـس سنـوات مــن الكاسبين عاماً واحداً …

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