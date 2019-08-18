نوافذ عراقية على منجزات عربية السد العالي.. رمز وإبداع

2019/08/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن عاتي الطائي

كثيرةٌ وكبيرةٌ هي الإنجازات والمكتسبات والأهداف التي حققتها ثورة الثالث والعشرين من يوليو الناصرية التي تفجرت في العام 1952 بقيادة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى شتى الأصعدة الوطنية والقومية والعالمية وهي معروفة ومشهورة ومشهودة غير إننا سنكرس مقالنا هذا للحديث عن السد العالي الذي هو من أكبر منجزات تلك الثورة القومية الرائدة واكثرها تأثيرا وحضورا في حياة الشعب العربي في مصر وامتها العربية بالنظر لما ترتب على بناء.



ذلك السد العملاق من عدوان ثلاثي غاشم شاركت فيه دولتان كبريان الى جانب الكيان الصهيوني ضد عبد الناصر وثورته التحررية بعد تاميمه التاريخي لقناة السويس من اجل توفير عائداتها للمساهمة في تشييده وبنائه وجعله حقيقة قائمة على الأرض بعد ان كان مجرد حلم يداعب الخيال..



يعتبر السد العالي بحق من اهم المنجزات التي حققها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر خلال مسيرته الثورية وقيادته لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي تحتفل الجماهير العربية هذه الأيام بذكراها السابعة والستين وواحدا من بين اعظم الأعمال الهندسية العالمية في القرن العشرين..



وكان من بين ابرز الأسباب التي دفعت عبد الناصر لتأميم قناة السويس في السادس والعشرين من يوليو/تموزعام 1956 هو توفير عائدات القناة التي كان 95%منها تذهب لجيوب الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتكون المساهم الأول في بنائه بعد انسحاب كل من امريكا وبريطانيا والبنك الدولي عن المشاركة في تمويله اثر فشل الولايات المتحدة بإقناع عبد الناصر بعقد صلح مع الكيان الصهيوني وتغيير سياسته الثورية المعادية للاستعمار والتخلي عن دعوته القومية العربية وعن القضية الفلسطينية والبقاء داخل حدود مصر الجغرافية لا يتخطاها وإجباره على انتهاج سياسة موالية للغرب تؤدي في النهاية الى تخلي مصر عن القضية الفلسطينية وعزلها عن امتها العربية إضافة لفرضها شروطا اقتصادية جائرة يصبح بموجبها الاقتصاد المصري اقتصادا ضعيفا تابعا ذليلا..



بدأ التفكير بمشروع السد منذ العام 1952 بعد عدة اسابيع على قيام الثورة فقد كانت فكرة بنائه تعود الى عام 1947 لكن الحكومات السابقة لم تستطع تنفيذها لأسباب عديدة..



ومن الناحية التاريخية يقال بإن اول من فكر بانشائه هوالعالم العربي الشهير "الحسن بن الهيثم "المتوفي عام 1920م ...في العام 1958 تقرر تنفيذ فكرة انشاء السد العالي بمساعدة الاتحاد السوفيتي ماليا وتقنيا بعد ان اقرخبراء مصريون و دوليون مشهود لهم بالخبرة والاختصاص التصاميم الخاصة به التي اظهرت المزايا والفوائد الاقتصادية المتعددة الجوانب التي ستجنيها مصر من بنائه...وفي التاسع من كانون الثاني عام 1959 تمت المباشرة ببنائه بعد ان ضغط الرئيس عبد الناصر على زر تفجير شحنة الديناميت الأولى التي نسفت 20 الف طن من الصخور في قناة تحويل مجرى النيل..



أقيم السد على مرحلتين: الأولى بدأت عام 1959 وانتهت في 14 ايار عام 1964 وقد حضر حفل الانتهاء من المرحلة الأولى الى جانب عبد الناصر كل من الرؤساء نيكيتا خروتشوف و عبد السلام عارف واحمد بن بلا..



أما المرحلة الثانية فقد ابتدأت في عام 1964 وانتهت عام 1970 حيث تم الاحتفال بتشغيل الوحدة الثانية عشرة من محطة الطاقة الكهربائية في الذكرى الثامنة عشرة لثورة23يوليو القومية التقدمية..



وبانتهاء العمل في السد اتيح ري 1/300 مليون وثلاثمئة ألف فدان من الأراضي الجديدة وتم تحويل 7 مليون فدان اخرى من (ري الحياض) الى الري الدائم مما ضاعف من مساحة الأرض المنتجة للمحاصيل الزراعية..



يرتفع السد العالي 111مترا فوق قاع النهر ويبلغ عرض النهر عند الموقع 550 مترا ويمتد سطحه مسافة 3600 كيلومتر فيما يبلغ عرض الطريق على سطح السد 40 مترا أما حجمه فيبلغ 43 مليون متر مكعب من الإسمنت والحديد وغير ذلك من المواد الأخرى..



ويمر من خلال السد أحد عشر الف مترا مكعبا من الماء في الثانية الواحدة ويصل طوله عند القمة 3830 مترا اما قمته فتبلغ 196 مترا..



وقد بلغت تكاليف بنائه 618مليون جنيه مصري..



وتذكر تقارير اخرى بأنها قد وصلت الى المليار..



وتنهض امام السد العالي اكبر بحيرة صناعية في العالم تبلغ مساحتها 5 الاف كم٢ وعرضها 10كيلومتر وسعة تخزينها 162مليار م٣..



وتتشكل البحيرة التي امتلأت بالأسماك من المياه التي تتجمع في خزان السد.



وقد أطلق عليها اسم(بحيرة ناصر) تيمنا باسم القائد الخالد جمال عبد الناصر باني السد العالي ورائد نهضة مصر الحديثة..



وقد شارك في بناء ذلك السد العملاق 30 ألفا من المهندسين والفنيين والعمال المهرة المصريين بمساعدة ألف من المهندسين والعمال السوفيت واستغرق بنائه احدى عشرة سنة..



ويمكن اجمال فوائد السد العالي بما يأتي:1 -زيادة الأرض المزروعة التي ستؤمن لها المياه اللازمة بما يقدر بمليون فدان وتحويل مامساحته 7مليون فدان من الأراضي التي تروى بما يسمى (الحياض) الى الري بصورة دائمة.



2- توفير الكميات المطلوبة من المياه لجميع الأراضي التي يتم زراعتها والتي تتجددبشكل دائم على امتداد السنوات حتى في أقل السنين ايرادا مائيا.



3- تحسين الأراضي الزراعية بما يؤدي الى زيادة انتاجها من شتى انواع المحاصيل.



4-ضمان زراعة مليون فدان بالرز كل عام مهما كانت نسبة الماء الموجودة في النيل.



5-الوقاية الكاملة من اخطار الفضيان العالي دون الحاجة الى تعلية الجسور او القيام بإجراءات تتعلق بالوقاية منه.



6- تحسين الملاحة في نهر النيل عن طريق التحكم بالمياه.



7- توليد طاقة كهربائية كافية لسد حاجة الاستهلاك المحلي وتساعد عل ايجاد قاعدة صناعية جديدة بما يستجيب لتشييد مشاريع صناعية وزراعية وزيادة فرص العمل إضافة لرمزية السد ومكانته الوطنية والقومية والعالمية في نفوس المصريين الذين خاضوا معركة هائلة مع قوى الاستعمار من اجل بنائه وانجازه بهذا الشكل الباهر الذي دفع جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الذي كان وراء سحب التمويل الامريكي للسد الى القول (لم يكن هناك في تأريخ العالم كله مشروع للري بمثل هذا الحجم)..



ان معركة بناء سد عبد الناصر العالي من اكبر واشرس المعارك التي اثبت فيها شعبنا العربي في مصر العروبة قدرته على التحدي والمقاومة ومواجهة قوى الاستعمار والعدوان والانتصار عليها من اجل استرداد حقوقه المشروعة وصنع مستقبله والدفاع عن ارضه وحقه في الحياة الحرة الكريمة..



وما يزال سد عبد الناصر رمزا لكرامة الإنسان العربي وارادته التي لا تقهر وشاهدا على كفاحه وابداعه..



ولعل من المناسب هنا أن نذكر ما قاله عبد الناصر عن السد العالي بعد انتهاء المرحلة الأولى من بنائه في العام 1960 حيث قال: (أيها الأخوة هذا هو السد العالي الذي دارت من حوله المعارك وحارب من اجله الأبطال واستحق كل هذا الكفاح لا بسبب قيمته الذاتية فحسب بل لأنه أصبح كرمز لتصميم الأمة العربية كلها على أن تسير في بناء وطنها الكبير المتحرر..



قيمته الكبرى هي تصميم بلدنا على الصمود للعواصف وقد صمدنا للعواصف وعشنا فيها ثم عشنا بعدها وصمدنا بوجه العدوان وعشنا فيه ثم عشنا بعده..



هذه هي ايها الأخوة القيمة الكبرى للسد العالى بالنسبة للأمة العربية كلها..



إن الشعوب تقيم نصبها التذكارية تخليدا لانتصاراتها الكبرى وإننا لنعتبر ان السد العالي هو النصب التذكاري لمعركة العرب وانطلاق القومية العربية لتحقيق دورها التاريخي ودورها الإنساني..



إنه تذكار أيها الأخوة يتناسب في ضخامته ويتناسب في فوائده ويتناسب في آثاره مع عظمة الأمة التي أنشأته.

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