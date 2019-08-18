من هو حمدوك.. المرشح لرئاسة الحكومة السودانية؟

2019/08/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتمّ ترشيح "عبد الله

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