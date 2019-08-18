فتح مطار سبها الليبي بعد غلقه لمدة خمس سنوات

2019/08/18 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سكان إن ليبيا أعادت الجمعة فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير/كانون الثاني 2014 بسبب مشكلات أمنية.وأضافوا أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد.واعلنت الخطوط الجوية الليبية الجمعة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عودة الملاحة للمطار.ونشرت الخطوط الليبية صورا للمسافرين اثناء نزولهم من الطائرة القادمة من مطار بنينا الدولي في بنغازي اضافة الى صور قائد الطائرة.واجتاحت ليبيا الفوضى وانعدام الأمن منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.وقالت الأمم المتحدة إن بلدة مرزق التي تقع إلى الغرب من سبها شهدت مقتل 90 شخصا على الأقل ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في أغسطس/آب بين عشائر متناحرة.ويسيطر الجيش الليبي على مدينة سبها لكن المدينة تعرضت لهجوم في مايو/ايار من قبل مجموعات متطرفة مرتبطة بداعش ومتحالفة مع المعارضة التشادية اوضعت 8 قتلى من عناصر الجيش الليبي.وتحتدم في ليبيا معركة المطارات حيث أعلن الجيش الوطني الليبي عن قيام سلاحه الجوي الجمعة، باستهداف مواقع بمطار زوارة غربي البلاد، لليوم الثاني على التوالي.



وقال الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على فيسبوك، إن سلاح الجو التابع له قام الجمعة "بإعادة الزيارة لمطار زوارة وذلك بضرب أحد الهناجر (حظيرة طائرات) التي تأوي طائرات تركية مسيّرة.وأضاف أنه تم أيضا ضرب هناجر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة "أبوكماش" بحوالي 1.5 كم، غربي البلاد.وتابع "وبذلك نكرر أن أي مكان يتعامل مع أي جهة اجنبية يستهدف قواتنا أو سيادة أرض الوطن يعتبر هدفا مشروعا للقوات الجوية العربية الليبية".وكان المسماري قد أعلن الخميس، قصف هنجرين في مطار زوارة الواقع على بعد نحو 60 كم من الحدود التونسية، وتسويتهما بالأرض، وقال إنه تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار.واعتبر المسماري الاستهداف "رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة

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