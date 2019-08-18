المباشرة بإنتاج وتجهيز مادة السمنت في معمل سمنت كبيسة بعد انقطاع دام اكثر من خمس سنوات

2019/08/18 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ان شركة الرائدة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة باشرت بإنتاج وتجهيز السمنت العادي

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