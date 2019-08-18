العهد نيوز تنشر أسماء المستحقين للمنحة العقارية في محافظة البصرة

2019/08/18 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي علي المبرقع ‏عن ان الايام المقبلة ستشهد توزيع المنح العقارية الخاصة بذوي شهداء الحشد الشعبي في

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