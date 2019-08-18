سائرون تستغرب

2019/08/18 | 10:10

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بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن سائرون غايب العميري، إن استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان باتت "أمرا ملز...

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