التربية تعلن المواليد الجدد لتسجيلها في الصف الاول الابتدائي

2019/08/18 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرة التعليم الابتدائي في المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي شهرزاد مصطفى في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، ان" المديرية سجلت المواليد المشمولة بالتعليم الالزامي في مرحلة الاول الابتدائي لمن بلغ ست سنوات او خمس سنوات من الكاسبين عاما واحدا".واوضحت، أنه" تسجيل مواليد 2013 فما دون لمن تبلغ اعمارهم عشر سنوات وكانوا قد تخلفوا عن الالتحاق بالمدرسة، اضافة الى تسجيل مواليد ال 31 من كانون الثاني للعام 2014".وأضافت مصطفى، ان" المديرية نسقت مع مديريات تربية بغداد والمحافظات لتشكيل لجان ميدانية جوالة لتسجيل المشمولين بحسب الفئات العمرية التي ذكرت انفا".واشارت الى ان" المستوصفات الصحية استقبلت التلاميذ للتأكد من سلامتهم البدنية والعقلية".انتهى..م.م

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