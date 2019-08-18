بابل تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير

2019/08/18 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس مجلس بابل رعد الجبوري، في بيان مقتضب حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المجلس قرر تفعيل قرار سابق باعتبار يوم الغدير عطلة رسمية من كل عام لمنح فرصة للمواطنين لتأدية مراسمه ".وأضاف، ان" العطلة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة عدا الخدمية والامنية".انتهى..م.م

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