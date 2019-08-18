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النفط العراقية: ارتفاع معدل إنتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز


النفط العراقية: ارتفاع معدل إنتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز
2019/08/18 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصدير الفائض من الغاز السائل

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