العمليات المشتركة: فرضية القصف الجوي لمعسكر الصقر واردة جدا

2019/08/18 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة أن فرضية القصف الجوي واردة في الحادثة التي تعرض لها معسكر الصقر جنوب بغداد.

وقال المتحدث بإسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح إن التحقيق ما زال جاريا بشأن حادثة معسكر الصقر التي اسفرت عن استشهاد شخص وإصابة تسعة وثلاثين أخرين، وان فرضية أن يكون ما تعرض له الموقع ناتج عن قصف جوي واردة جدا.

واوضح رسول أن التحالف الدولي ليس من ضمن اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة المعسكر، مبينا ان التحالف لا يمتلك صلاحية الطيران دون موافقة العراق وسيتم استهداف أي طائرة تحلق دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه في وقت سابق بفتح تحقيق في الحادثة التي تعرض لها معسكر الصقر في بغداد، اضافة الى التوجيه بنقل مخازن السلاح الى خارج المدن.

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