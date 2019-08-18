ايران توافق على فتح خمسة منافذ تجارية وسياحية جديدة مع العراق

2019/08/18 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة حلبجة، اليوم الاحد، عن موافقة ايران على فتح خمسة منافذ تجارية وسياحية مع العراق عبر إقليم كردستان.

وقال نائب المحافظ كاوه علي كريم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "إيران وافقت رسميا على جعل منافذ كيلي، وشوشمي، وطويلة، والشيخ صالح، وبشته، منافذ دولية تجارية وسياحية".

وأضاف كريم ان "رئاسة الجمهورية الإيرانية أصدرت قراراً رسمياً في العاشر من الشهر الحالي، وافقت فيه رسمياً على جعل عدد من المنافذ المشتركة مع الإقليم العراقي دولية"، مبينا أنه "من المقرر أن يقوم الجانبان العراقي والإيراني قريبا بعقد اجتماع مشترك بشأن هذا الملف".

وأوضح أن "الخطوة التالية هي إيصال هذه الموافقة إلى الجهات المعنية في العراق وهيئة المنافذ الحدودية، كون القرار الأخير يعود للحكومة المركزية في العراق وإيران".

وأشار إلى أن "السلطات في الإقليم عقدت في مطلع الشهر الحالي اجتماعا مع وفد إيراني تحدثت فيه معهم بهذا الصدد، وقررت حكومة طهران الموافقة على المقترح".

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