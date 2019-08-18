2019/08/18 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن سائرون غايب العميري، إن استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان باتت “أمرا ملزما” بعد مرور ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة وإعلان برنامجه الحكومي.واستغرب العميري في حديث لـ”قناة الشرقية”، من إصرار الحكومة “على تدوير وإعادة شخصيات سياسية فشلت في إدارة الدولة”.وشدد على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تستغرب “التدوير الفاشل” وتتمسك بـ”أمر ملزم” بشأن عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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