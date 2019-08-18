2019/08/18 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.وكان الجيش الاسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه “مسلحين مشبوهين” أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن “محمد الترامسي (26 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي في غزة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي في غزة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).