اللاعب بهاء الدين جميل يوقع على كشوفات الميناء قادماً من الزوراء

2019/08/18 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي مع الظهير الايسر بهاء الدين جميل بشكل رسمي قادماً من الزوراء لتمثيل فريق الكرة في النادي للموسم الكروي الجديد.

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