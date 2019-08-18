امانة بغداد لـواع: وضعنا خطة لاكساء 3 ملايين متر مكعب هذا العام

2019/08/18 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت امانة بغداد وضعها خطة لاكساء ثلاثة ملايين متر مكعب من شوارع العاصمة لهذا العام بالاعتماد على ايراداتها.

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