2019/08/18 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل وإصابة 245 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول

قتل واصيب عشرات الاشخاص بانفجار استهدف حفل زفاف في غرب العاصمة

الافغانية كابل مساء السبت .

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، في

"تغريدة" نشرها على موقع "تويتر" أن الانفجار اسفر عن مقتل ما لا

يقل عن ثلاثة وستين شخصاً، وإصابة مئة واثنين وثمانين آخرين، هذا

ونفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، فيما تحدثت مصادر أمنية

أفغانية عن أن طبيعة الهجوم والمكان المستهدف يحملان بصمات تنظيم

داعش الارهابي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 245 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 245 شخصاً بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).