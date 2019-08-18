2019/08/18 | 10:18

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الأمن النيابية تؤكد مفاتحة عبد المهدي بخصوص قانون التجنيد الإلزامي

فاتحت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، القائد العام للقوات المسلحة

عادل عبد المهدي بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي .

واشار عضو اللجنة سعران الأعاجيبي في تصريح إلى أهمية تشريع القانون

وتطبيقه لافتا الى إن التجنيد الإلزامي فرض وواجب وطني معمول به في

معظم دول العالم الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، كل حسب متطلبات

وضعه".



هذا وكانت لجنة الأمن النيابية قد كشفت،يوم الأربعاء

الماضي ﻋﻦ ﻣﺴﺎعٍ لإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اإﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻼل المرحلة

المقبلة.

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