2019/08/18 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاحد، عن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان ابتز احد المواطنين عبر تهديده بنشره صور عائلية عبر مواقع التواصل في مقابل مبلغ مالي في محافظة المثنى.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "اصدرت محكمة جنايات المثنى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على اختراق حساب شخصي عبر الفيس بوك لاحد المواطنين والحصول على صور عائلية مهدداً بنشرها عبر مواقع التواصل في حال عدم دفعه مبلغ مالي، فيما صدقت محكمة التمييز الاتحادية القرار الصادر من محكمة الجنايات ".

واضاف، ان "المحكمة نظرت قضية مدان اقدم على ابتزاز احد المواطنين بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حصل عليها من خلال تهكير حسابه الشخصي في الفيس بوك ".

واشار البيان الى، ان "المدان ابتز المواطن وهدده بنشر الصور او دفع مبالغ مالية".

ولفت الى، ان "محكمة التمييز الاتحادية صدقت القرار الصادر من محكمة جنايات المثنى تمييزاً وتصحيحاً".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 5 سنوات بحق مدان ابتز شخص بنشر صوره العائلية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 5 سنوات بحق مدان ابتز شخص بنشر صوره العائلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).