مواطنة في ذي قار تتهتم أحد الأطباء المقيمين بالاعتداء عليها وصحة المحافظة تفتح تحقيقا

2019/08/18 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة “ما تدّعيه” إحدى المراجعات الى مستشفى الشطرة العام باعتداء أحد الأطباء المقيمين عليها إثر تناوله الخمر.

مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري اكد تشكيل مجلس تدقيقي يضم طبيباً وحقوقياً وإدارياً للتدقيق في ملابسات القضية ومن ثم سيتم تشكيل مجلس تحقيقي للتأكد من صحة المعلومات من خلال تدوين الإفادات لجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.

وأضاف الجابري، أنه تم نقل الطبيب إلى ديوان الدائرة لحين إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق، مبيناً أنه في حال ثبوت صحة ما ادعته المراجعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه.

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