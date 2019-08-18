ايران تصدر 630 ألف طن من البضائع الى العراق عبر منفذ واحد

2019/08/18 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن المدير العام لمكتب كمارك ايلام روح الله غلامي ، الاحد، عن تصدير 630 الف طن من البضائع الى العراق عبر حدود مهران خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة الايرانية .ونقلت وكالة مهر الايرانية في خبر ترجمته /المعلومة/ عن غلامي قوله إن “حدود مهران تعتبر من المحاور الرئيسية لتصدير البضائع من […]

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