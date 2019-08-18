داعش يقصف قرية في خانقين بقذائف الهاون

2019/08/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بقيام تنظيم داعش، بقصف قرية تابعة لقضاء خانقين، المتنازع عليها ين بغداد وأربيل، بقذائف الهاون.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "تنظيم داعش قصف في وقت متأخر من ليلة يوم أمس السبت، قرية مبارك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، بقذائف هاون".

ولم يشر المصدر الى حجم الخسائر الناجمة عن القصف المذكور.

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