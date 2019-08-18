2019/08/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “مرسيدس” عن نيتها سحب 944 سيارة من الأسواق الروسية بعد اكتشاف مشكلات تقنية فيها.وأوضحت الشركة أن عملية السحب ستشمل بعض سيارات Mercedes-Benz Х-Class التي طرحت في روسيا خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل 2018.وأشارت إلى أن الخبراء اكتشفوا في تلك السيارات عيوبا تتعلق بعمل أنظمة التحكم الإلكترونية ESP، ما قد تؤدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسيدس تسحب نحو ألف سيارة من السوق الروسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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