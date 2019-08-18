مرور البصرة تحجز 130 مركبة خصوصي تعمل كسيارة اجرة

2019/08/18 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور البصرة، الاحد، عن حجزها اكثر من 130 مركبة خصوصي مخالفة تعمل كسيارة اجرة في مركز المدينة واقضية ونواحي المحافظة وذلك خلال الحملة التي اطلقتها امس السبت لمحاسبة المركبات الخصوصي المخالفة.وقال مدير عام المديرية العميد عادل فياض في تصريح اذاعي ، إن “كوادر المديرية ضبطت 120 مركبة خصوصي مخالفة تعمل كأجرة بمركز البصرة

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