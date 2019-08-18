ذي قار.. اخماد حريق كبير في علوة بيع الخضار بقضاء الرفاعي

2019/08/18 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار، الاحد، باخماد حريق واسع اندلع مساء امس السبت في علوة بيع الخضار في قضاء الرفاعي.

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