كركوك تعتزم تنفيذ 400 مشروع توفر 20 الف فرصة عمل

2019/08/18 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة محافظة كركوك، الاحد، عن عزمها اطلاق حزمة مشاريع تقدر بـ400 مشروع، مشيرة إلى أن تنفيذ المشاريع سيوفر 20 الف فرصة عمل.

وقال معاون محافظ كركوك علي حمادي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “الموازنة تضم كذلك تشغيل 1000 عامل في الحدائق والمتنزهات ويجري التباحث مع الرقابة المالية بشأن ذلك”، مبينا أن “الدفعة الاولى من المشاريع تم الاعلان عنها وتمثلت بالشروع ببناء مدارس في مركز المدينة والاقضية والنواحي”.

وأضاف حمادي، أن “الدفعة الثانية التي سيتم الاعلان عنها تتضمن مشاريع ستراتيجية في قطاعي الطرق والصحة”، مشيرا إلى أن “التركيز ينصب على الاهتمام بالجانب العمراني والنظافة في مشروع تطوير ضفتي نهر الخاصة من الكورنيش وحتى الجسر الرابع والجانب الاخر من جهة منطقة العروبة برفع النفايات والانقاض ومنع الذبح العشوائي وانشاء الارصفة”.





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