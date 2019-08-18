الفالح: الهجوم على حقل الشيبة يهدف لتعطيل إمدادات النفط العالمية

2019/08/18 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن الهجوم على حقل الشيبة السعودي يستهدف تعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأضاف الفالح "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم".

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشوب حريق في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز شرق السعودية، ولكنها أكدت بأنه لم يؤثر على إنتاج النفط.

وقالت أرامكو إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على الحريق الذي وقع إثر هجوم استهدفها.

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