ارتفاع انتاج بدرة الى 1.8 مليون برميل نفط يوميا

2019/08/18 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت محافظة واسط، الاحد، عن انتاج مليون و 800 الف برميل في حقل بدرة النفطي منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف اب الحالي.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “الطاقة الانتاجية لحقل بدرة النفطي ارتفعت ليكون مجموع انتاجه من النفط مليونا و 800 الف برميل منذ مطلع العام 2019 ولغاية منتصف شهر اب الحالي، مبينا ان شركة (كاز بروم) الروسية المستثمرة لهذا الحقل تسعى للوصول بالانتاج الى 170 الف برميل يوميا خلال العام الحالي”.

واضاف المياحي، ان “الطاقة الانتاجية الاولية لحقل بدرة ارتفعت من 45 الف برميل يوميا الى 77 الف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف”، مبينا ان “ارتفاع الانتاج جاء بعد تدشين بئر نفطية جديدة هي السادسة في الحقل”، مبينا أن “شركة (كاز بروم) الروسية طرحت مناقصة لحفر 13 بئرا نفطية جديدة استعدادا للوصول الى 170 الف برميل يوميا خلال العام 2019”.

ولفت الى ان “الشركة ابلغتنا عن سعيها لاستغلال الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية بينما سيتم توصيل الغاز الفائض عن الحاجة الى محطة كهرباء الزبيدية الحرارية”، مشيرا إلى أن “الحقل عند وصول الذروة في انتاجه النفطي خلال العام 2019 سينتج 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، اضافة الى 600 طن يوميا من الغاز السائل و 300 طن يوميا من الكبريت”.

وتضم محافظة واسط حقلين نفطيين الاول هو الاحدب الذي تستثمره شركة (الواحة) الصينية وبلغ معدل انتاجه 170 الف برميل يوميا، والثاني هو حقل بدرة الذي تستثمره شركات (غاز بروم) التركية و(بتروناس) الماليزية.

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