درجات الحرارة ترتفع من جديد خلال الايام الاربعة المقبلة

2019/08/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الايام الاربعة المقبلة.

وذكر بيان للأنواء الجوية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "معدل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد لليوم الاحد 42 درجة مئوية وأقصاها في محافظتي ميسان والبصرة بمعدل 45 درجة مئوية ويكون الطقس في عموم مناطق البلاد مشمساً".وأضاف ان "طقس غد الاثنين سيكون مشمساً بكافة المناطق وحاراً في الجنوب وترتفع درجات الحرارة قليلاً".أما طقس الثلاثاء فيكون "مشمساً حاراً والحرارة ترتفع في عموم المناطق".ولفت البيان الى ان طقس الاربعاء المقبل "سيكون مشمساً حاراً جداً ولا تغيير في درجات الحرارة بعموم البلاد".وأشار الى ان طقس الخميس سيكون "مشمساً حاراً في عموم مناطق البلاد ولا تغيير في درجات الحرارة ".انتهى

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