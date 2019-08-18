2019/08/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة شرطة بابل، الأنباء عن منع إرتداء السراويل القصيرة او ما تعرف بـ{البرمودا} في المحافظة.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "لا صحة لما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قيادة شرطة بابل تعليمات بمنع إرتداء {البرمودا} والمحاسبة عليها".ودعت شرطة بابل الى "توخي الدقة والحذر وعدم الترويج لهكذا أخبار كاذبة" مؤكدة انه "سيعرّض مرّوجيها للمحاسبة القانونية".وكانت عدة محافظات قد نفت مؤخراً الأنباء عن منع ارتداء {البرمودا} بالنسبة للشباب والرجال لكن قيادة شرطة الانبار أصدرت بوقت سابق قراراً بحظر ارتدائها في الشوارع والأسواق والأماكن العامة "لمخالفتها الذوق العام والتقاليد الاجتماعية" في المحافظة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شائعة {البرمودا} تصل الى بابل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شائعة {البرمودا} تصل الى بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).