2019/08/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد البعثة الدينية رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ الدكتور خالد العطية في مقر بعثة الحج العراقية.ومن جهته هنئ رئيس البعثة الدينية بإنتهاء الموسم العبادي بالتيسير لحجاج العالم الإسلامي عموما ولحجاج العراق بالخصوص.كما ثمن فضيلته تسنم العراق كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ممثلاً لدول العالم الإسلامي آملاً أن يحظى بلدنا العزيز بالدور …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البعثة الدينية يدعو إلى استثمار أجواء الحج لتقوية التقارب بين الشعوب النعيم نيوز.

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