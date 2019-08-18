طائرة الإمبراطور الياباني برسم البيع تعرف على السعر

2019/08/18 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أهم طائرة حكومية يابانية للبيع بمبلغ 28 مليون دولار أمريكي، وتتسع لـ 85 شخصا في الرحلة الواحدة، مقارنة مع 400 شخص بمثيلاتها التجارية.وتحتوي الطائرة الإمبراطورية، Japanese Air Force One، على غرفة نوم وكابينة للاستحمام، ومكتب إداري وردهة للجلوس والاستراحة، في حين يخضع تصميمها الداخلي لأعمال تجديد قبل تسليمها للمشتري، كما سيضاف إليها جناح

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