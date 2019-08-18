2019/08/18 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الايراني بدأ بــ "حشد قواته" قرب حدود كردستان لتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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