ايران تؤكد

2019/08/18 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تأكد إذن إلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران وهو ما أعلنه وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي امس.

وأكد الوزير الإيراني خلال لقائه نظيره العراقي ياسين الياسري الذي وصل طهران اليوم، أنه وفق مذكرة التفاهم الموقعة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد الغيت كما إن مستوى الخدمات...

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