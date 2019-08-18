مجلس ديالى يعلن اعادة الانتشار في 7 قواطع امنية

2019/08/18 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، عن اعادة الانتشار الامني في سبع قواطع داخل المحافظة لتعزيز قدرات الاستقرار الداخلي.وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجهزة الامنية اعادت الانتشار في 7 قواطع داخل ديالى ضمن ستراتيجية تعزيز الاستقرار الداخلي ودرء مخاطر الارهاب”.واضاف الحسيني، أن “الحديث […]

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