2019/08/18 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، عن اعادة الانتشار الامني في سبع قواطع داخل المحافظة لتعزيز قدرات الاستقرار الداخلي.
وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجهزة الامنية اعادت الانتشار في 7 قواطع داخل ديالى ضمن ستراتيجية تعزيز الاستقرار الداخلي ودرء مخاطر الارهاب”.
واضاف الحسيني، أن “الحديث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يعلن اعادة الانتشار في 7 قواطع امنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، عن اعادة الانتشار الامني في سبع قواطع داخل المحافظة لتعزيز قدرات الاستقرار الداخلي.
وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجهزة الامنية اعادت الانتشار في 7 قواطع داخل ديالى ضمن ستراتيجية تعزيز الاستقرار الداخلي ودرء مخاطر الارهاب”.
واضاف الحسيني، أن “الحديث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يعلن اعادة الانتشار في 7 قواطع امنية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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