تقرير جديد يؤكد قدوم الساعة الذكية Apple Watch Series 5 في هذا الخريف مع هيكل مصنوع من السراميك

2019/08/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo بنشر مذكرة بحثية جديدة يتحدث فيها عن الساعة الذكية Apple Watch Series 5، والتي من الواضح أنها ستصل في هذا الخريف.



هذا مثير للإهتمام لأنه حتى الآن لم نر العديد من التسريبات حول الجيل المقبل من ساعة آبل الذكية.



إذا كان Ming-Chi Kuo محقًا هذه المرة كذلك، فقد نرى ظهور Apple Watch Series 5 لأول مرة إلى جانب تشكيلة iPhone 11 الجديدة التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في اليوم 10 سبتمبر.

ستبدأ الساعة الذكية Apple Watch Series 5 والطرازات القادمة في إستخدام شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة Japan Display.



ستكون الشركة اليابانية مسؤولة عن نحو 20 في المئة من الطلبات في العام 2019 وما يصل إلى 80 في المئة من الطلبات في العام 2021.



هذا إلى جانب الزيادة التدريجية في عدد الشاشات المصنوعة من قبل شركة LG لشركة آبل من أجل هواتف iPhone.



في هذه الحالة، يُقال أن شركة آبل ستلجأ إلى شركة BOE كذلك للحصول على المزيد من شاشات OLED لتقليل إعتمادها بشكل أكبر على شركة سامسونج.

يقول المحلل Ming-Chi Kuo بأن ساعة Apple Watch Series 5 الجديدة ستحصل على هيكل جديد مصنوع من السيراميك، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سينطبق على طراز واحد أو ما إذا كان سيتم إستخدام هذه المادة الجديدة في جميع الطرازات.



ومن المتوقع أن تتبنى Apple Watch Series 6 شاشة MicroLED في العام المقبل.

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