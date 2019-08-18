خطبة جمعة المثنى بعنوان (أمير المؤمنين “ع” كفؤ الولاية والخلافة والإمامة)

2019/08/18 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت خطبتا صلاة جمعة محافظة المثنى في مدينة السماوة في حسينية الزهراء (ع) بإمامة فضيلة الشيخ ياسين الجياشي (دام توفيقه) بتاريخ 14 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 16 آب 2019 للميلاد .حيث تحدث بالخطبة الأولى عن (درس من يوم الغدير الأغر) قائلاً: قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ …

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