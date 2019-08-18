العراق يزود الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط اعتباراً من الأسبوع المقبل

2019/08/18 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وزارة #الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، 18 آب 2019، أن يبدأ العراق بتزويد المملكة بـ 10 آلاف برميل نفط خام يومياً، خلال الأسبوع المقبل.وقالت […]

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