2019/08/18 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | كرواسون الجبنة + حلو الجزر مع المهلبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: R0uraKTV7ig
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة | كرواسون الجبنة + حلو الجزر مع المهلبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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