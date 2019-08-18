ايران: العراق شريكنا التجاري الكبير

2019/08/18 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان “العراق الآن هو شريكنا التجاري الكبير”.

وذكر ظريف في تغريدة له على “تويتر”: “أن دبلوماسيتنا النشطة مستمرة”.

يشار إلى أن إيران تعاني من حصار اقتصادي بسبب العقوبات الامريكية ضد برنامجها النووي الذي تعارضه وترفض الاعتراف به.

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