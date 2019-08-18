5 سنوات سجن لمتهم ابتز شخصاً بنشر صوره العائلية

2019/08/18 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الاحد، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على ابتزاز احد المواطنين بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة نظرت قضية مدان اقدم على ابتزاز احد المواطنين بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان حصل عليها من خلال تهكير حسابه الشخصي في الفيس بوك”.

واشار الى ان “المدان ابتز المواطن وهدده بنشر الصور او دفع مبالغ مالية” مبينا ان “محكمة التمييز الاتحادية صدقت القرار الصادر من محكمة جنايات المثنى تمييزاً وتصحيحاً”.

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