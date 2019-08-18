فاطمة ناعوت - مصرُ يليقُ بكِ الفرح … الوزيراتُ يليقُ بكنّ الأبيض

2019/08/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت سؤالٌ: ماذا يفعلُ الجنديُّ حين تصيبُ ذراعَه شظيةٌ في أوج معركة؟ هل يُلقي سلاحَه ويملأ الدنيا صراخًا وعويلا، ويحثُّ زملاءه الجنود على إلقاء أسلحتهم والتوقف عن القتال لأنه جُرِح، حتى يخسرَ وطنُه الحربَ؟ أم يُضمِّدُ جرحَه في ثوان بمزقة قماشٍ ويستأنفُ من فوره حملَ سلاحه لكي يذود عن شرف وطنه؟ الاحتمال الثاني هو الحادثُ، بل ويرفضُ الجنديُّ الجريحُ أن يتجمهرَ حوله زملاؤه الجنودُ للمساعدة.وإن كان الجرحُ ......

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