الدفاع المدني يخمد ثلاثة حرائق في واسط

2019/08/18 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسطتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد ثلاثة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة من محافظة واسط.

وقال مدير دفاع مدني المحافظة العميد سمير الموسوي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “احدى فرقنا المرابطة في مستشفى الكرامة التابعة لمركز دفاع مدني العزة في الكوت تمكنت من اخماد حادث حريق شب في أرض زراعية في منطقة الفلاحية، حيث تمكنت الفرقة من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير والسيطرة على الحادث ومنع توسع النيران”.

وأضاف الموسوي انه “تم مكافحة حريق شب في منزل سكني بمنطقة الحكيم دون خسائر تذكر، وكذلك إطفاء حريق في مخزن للأخشاب وسط قضاء الحي”.

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