2019/08/18 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن اعتقال هارب من سجن مركز القناة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 11:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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