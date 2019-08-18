زعيم طائفة مسيحية: نريد مواطنة كاملة في العراق

2019/08/18 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة قال الكاردينال لويس ساكو، بطريرك بابل للكلدان، “يجب على أبنائنا المسيحيين، داخل العراق وخارجه، أن يحافظوا على “هويتهم الكلدانية”، وتاريخهم، وعلى “القيم السامية” و”الاحترام المتبادل”، و”الشركة بين أفراد الأسرة الواحدة”، و”أعضاء الكنيسة”.يجب أن يعودوا إلى منازلهم المهجورة بسبب داعش”.كان هذا هو رأي الكاردينال لويس رافائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، …

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